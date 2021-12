Concert for Bangladesh: six faces de musique significatives

Bien avant les Live-Aid, Farm-Aid et autres manifestations musicales visant à récolter des fonds, il y a eu, le 1er août 1971, au Madison Square Garden à New York, l’événement Concert for Bangladesh. Quatre mois plus tard, un triple album arrivait dans les bacs des disquaires.

• À lire aussi: Musique de Noël: 25 albums à (ré)écouter pendant les Fêtes

• À lire aussi: Une année 2021 aussi particulière que Weezer

Ces deux concerts réunissaient sur scène, George Harrison, Bob Dylan, Ravi Shankar, Ali Akbar Khan, Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russell, Alla Rhaka, Kamala Chakravarty et Eric Clapton et un groupe de 22 musiciens et choristes.

L’événement avait pour objectif d’amasser des fonds pour les victimes de la guerre civile du Pakistan oriental qui a mené à la migration de milliers de réfugiés dans le nord de l’Inde.

Une pochette marquante

Intitulés George Harrison and Friends, les concerts présentés à 14 h 30 et à 20 h ont permis d’amasser une somme qui a été évaluée à 10 M$. Un chèque de 243 000 $ a été remis à l’UNICEF. La pochette de l’album, qui fêtera, lundi, ses 50 ans, montre un enfant mourant de faim à côté d’une assiette complètement vide.

La première face de l’album met en vedette la musique indienne de Ravi Shankar. On retrouve une face entière consacrée aux chansons de Dylan et plusieurs chansons de George Harrison.

On retrouve, entre autres, sur les six faces de cet album, My Sweet Lord, While My Guitar Gently Weeps, le medley Jumpin! Jack Flash/Young Blood des Stones, Here Comes the Sun, Blowin’ in the Wind, Mr Tambourine Man, Something et Bangla Desh.

Harrison a composé Bangla Desh en marge des préparations entourant ces deux spectacles.

L’album, qui a remporté le Grammy du disque de l’année en 1973, a été un succès commercial et critique. Il a été no 1 au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Norvège et no 2 au Canada, en Suède et au Japon.

À voir aussi