Une école privée de la Rive-Sud de Montréal fermée en raison du surplus de cas de COVID-19

Le Collège Charles LeMoyne, une école secondaire privée de Saint-Lambert et son établissement affilié primaire, l’Académie Charles LeMoyne, fermeront leurs portes lundi et mardi, en raison du surplus de cas de COVID-19.

Ces deux journées étant les dernières avant le congé des fêtes, les élèves des deux établissements se retrouvent donc en vacances de Noël immédiatement. Il n’y aura pas d’enseignement en virtuel lors de ces dates.

«Trop d’élèves et de membres du personnel et de membres du personnel ont été déclarés positifs à la COVID-19 dans les dernières heures et les derniers jours, ou sont en attente de test ou de rendez-vous. De plus, avec l’augmentation rapide de la contagion, il devient important d’éviter tout regroupement à l’école pour protéger la santé des élèves et de nos membres du personnel, ainsi que leur famille», peut-on lire dans une communication envoyée aux parents.

Les élèves de l’Académie reviendront en classe le 6 janvier, alors que ceux de l’école secondaire seront en enseignement à distance jusqu’au 10 janvier, date où les examens de fin d’étape seront repris.

