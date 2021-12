Vancouver : un artiste iraqien vend ses oeuvres et récolte des fonds pour les réfugiés

Un artiste iraqien lui-même réfugié au Canada a amassé des fonds afin d’aider d’autres immigrants à s’installer dans le pays.

Harem Tahir est arrivé au Canada en 2017. Bien qu'il ait commencé à prendre ses marques dans le pays, la transition n'a pas été facile.

« J'ai beaucoup de choses avec lesquelles je me bats, ma femme est toujours là-bas », a-t-il déclaré au Global News. Ma famille est restée chez elle en Irak, et chaque nuit quand je dors, je m'inquiète pour eux.»

Originaire du Kurdistan iraqien, il a passé huit ans dans un camp de réfugiés en Iran. Il a confié avoir découvert l'amour de l'art dès son plus jeune âge lorsqu'il vivait dans le camp et qu’il illustre les histoires que sa mère racontait la nuit sur la vie à la maison.

Après le retour de sa famille au Kurdistan à la fin des années 1990, il a suivi une formation dans une école d'art et a participé à plus de 30 expositions.

À ses débuts au Canada, il a eu du mal à renouer avec sa pratique et trouver le temps de peindre tout en travaillant.

Grâce à la Société des Services aux Immigrants de Colombie-Britannique, l’artiste a pu concilier travail, apprentissage de l’anglais et art.

L'organisme à but non lucratif, l'un des plus importants du genre au Canada, offre une gamme de services aux réfugiés et aux immigrants, de l'installation à la langue en passant par l'emploi.

Harem Tahir a affirmé que le soutien de l'organisation l'avait aidé à reconstruire sa vie d'artiste. « Ils m'ont ouvert la porte pour connaître l'art ici, la communauté de l'art, aller dans les galeries, me présenter à d'autres artistes », a-t-il déclaré.

Il s'est également reconnu dans certains des enfants qu'il a vus là-bas et a commencé à se porter volontaire pour donner des cours d'art.

Cette année il a souhaité à son tour apporter son aide aux réfugiés récemment arrivés sur le territoire. En partenariat avec l’agence de placement Goldbeck Recruiting, il vend aux enchères une peinture originale dont tous les profits seront reversés à la Société des Services aux Immigrants de Colombie-Britannique.

La vente aux enchères prend fin dimanche à minuit et il est également possible d'acheter des tirages de l'œuvre pour soutenir l'organisme.