4571 nouveaux cas de COVID : «Il faut réduire nos contacts!»

Les cas de COVID continuent d’augmenter de manière exponentielle et la situation ne s'améliorera pas si nous ne réduisons pas nos cas contacts, a affirmé lundi, la professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, Roxane Borgès Da Silva.

La tendance à la hausse fulgurante des cas se poursuit au Québec avec 4571 nouvelles infections et 21 nouvelles hospitalisations enregistrées lundi.

«L’INESSS et l’INSPQ avaient prévu avec la présence du Omicron cette augmentation. Ils l’avaient prévu un peu plus tard, au mois de janvier. Cette augmentation s’avère fulgurante et elle est très préoccupante pour le système de soins de santé», a expliqué Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, en entrevue sur LCN.

«On sait qu’une petite partie de ces cas va se matérialiser en hospitalisations et c’est très inquiétant à l’heure actuelle», a-t-elle souligné.

Selon la professeure, les mesures annoncées jeudi par Québec ne sont pas suffisantes pour contenir le tsunami de nouvelles infections.

«Si on a un variant qui est trois fois plus contagieux que le variant précédent et qu’on nous demande de réduire nos contacts de moitié, ce n’est clairement pas suffisant pour donner un coup de massue à cette accélération du nombre de cas», a soutenu la spécialiste.

«Il faut réduire nos contacts, voir le moins de personnes possible pour ne pas avoir d’augmentation de cas. Tous les espaces clos dans lesquels on enlève le masque où l’on se retrouve nombreux [...] sont des endroits à forts risques de contaminations, des endroits à éviter.»

Roxane Borgès Da Silva considère que la population doit à tout prix réduire le plus possible ses contacts pour éviter d’en arriver au triage dans les hôpitaux, un scénario qui avait été évoqué en janvier 2021.

La professeure considère que les mois de janvier et février seront sans aucun doute les plus difficiles en termes d’hospitalisations, et que la capacité des hôpitaux sera dépassée le 8 janvier, tel que le prévoit l’INESSS.

«Personne ne veut que ses proches soient les personnes qui se retrouvent aux soins intensifs et que ces personnes-là se retrouvent à être triées. C’est bien important de faire attention à ses proches, et d’essayer de les voir le moins possible», a-t-elle conclu.

Il y a une semaine jour pour jour, soit le lundi 13 décembre dernier, le Québec enregistrait 1628 nouvelles infections à la COVID ainsi que 6 nouvelles hospitalisations nettes. Le portrait de la pandémie a donc énormément changé en seulement sept jours.