Choisir sa stratégie pour décaisser

Question de Berthier : J’ai 61 ans, je suis à la retraite et je reçois une pension de type RREGOP. J’ai l’intention de retirer mon RRQ et ma pension de vieillesse à 70 ans. J’ai un REER, un CELI et un compte non enregistré. Mon conjoint a arrêté de travailler et ne reçoit pas de salaire.

Est-ce qu’en premier lieu je devrais commencer par décaisser de mon REER un petit montant jusqu’à 65 ans et lorsque mon RREGOP diminuera à cet âge, alors commencer à décaisser un montant plus élevé en tenant compte de l’impôt à payer ? Une fois que j’aurai épuisé le REER, je pourrais décaisser mon compte non enregistré pour finir avec le CELI. Est-ce une bonne stratégie ?

Je précise qu’au fédéral, je peux fractionner le revenu de pension de mon employeur avec mon conjoint.

Émile Khayat, Directeur régional principal Gestion de patrimoine TD - Planification financière, indique qu’en général, il est recommandé de reporter les décaissements du REER à plus tard.

« Cela permet de différer l’impôt latent et de profiter pleinement de cet avantage spécifique offert par le REER. En considérant que les cotisations au CELI sont déjà maximisées, les décaissements devraient donc être effectués du compte non enregistré en premier, puis du CELI en deuxième, et enfin du REER/FERR en dernier », conseille-t-il.

Tenir compte de tout

En fonction du scénario que vous présentez, le manque de revenus à combler se ferait le plus sentir entre 65 et 70 ans.

« Il serait donc judicieux de réévaluer la décision de reporter les retraits de la RRQ et de la PSV à 70 ans. Cela éviterait possiblement de devoir piger dans le REER à 65 ans et à en gruger le capital qui continuerait autrement de croître à l’abri de l’impôt pendant encore six ans, potentiellement », souligne Émile Khayat.

La décision de prendre la RRQ et la PSV plus tôt ou plus tard repose aussi sur l’état de santé et l’espérance de vie, deux choses relativement difficiles à prévoir sur les 20 prochaines années.

Une bonne planification de retraite tenant compte des aspects fiscaux et successoraux serait un exercice essentiel pour pouvoir intégrer les particularités de votre situation.

« Un planificateur financier saurait aussi vous conseiller en fonction des types de placements que vous détenez dans chacun de vos comptes REER, CELI et non enregistré afin d’en optimiser le traitement fiscal lors des retraits futurs, et prévoir la déductibilité de certains frais de gestion. Il pourra aussi évaluer et diminuer votre facture fiscale et l’impact d’une éventuelle récupération de la PSV grâce au fractionnement de revenu de pension. Un plan personnalisé sera aussi la clé pour nuancer l’assignation de vos comptes de placements en fonction de vos projets futurs », conclut Émile Khayat.

Vous avez des questions ? Écrivez-moi à emmanuelle.gril@quebecormedia.com.