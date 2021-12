Comment éviter la corvée des fêtes?

Je risque de me faire traiter de grand-mère indigne, mais je vois venir le temps des fêtes avec découragement. Quand, l’an dernier, tout le monde se plaignait de ne pas voir sa famille, moi je me réjouissais parce que j’allais me retrouver seule pour regarder le Bye Bye, sans être obligée d’avoir à faire cuire une maudite dinde.

Je suis la mère de trois enfants qui ont eux-mêmes des enfants. Deux de ces derniers sont en couple, alors que le troisième est redevenu célibataire. J’ai la malchance d’avoir eu des enfants qui ont toujours compté sur moi pour tout. Du vivant de leur père comme depuis son décès il y a dix ans, c’est toujours moi qui reçois tout le monde au temps des fêtes. Pour le réveillon de Noël, le midi du 25 décembre, le réveillon du 31 et le midi du 1er janvier.

Chaque année, c’est pareil, ils pressent mon citron comme si j’étais la seule dans la famille avec du jus. Ni ma fille ni mes deux garçons ne s’offrent pour remplir une des cases, comme s’il n’y avait que moi capable de faire cuire une dinde. Jamais il ne leur est venu à l’idée que j’aimerais moi aussi être reçue chez eux.

Mon mari n’aimait pas sortir, les enfants le savaient, alors ils n’insistaient pas pour nous inviter, préférant se faire recevoir. Surtout qu’on sait que ça coûte pas mal moins cher d’être reçu que de recevoir. Mais il y a quand même une limite à toujours plumer la même dinde, et à s’imaginer qu’elle ne va pas se tanner. Mon problème, c’est que je suis incapable de leur dire que j’en peux plus de les recevoir, car ils ne le prendront pas. Comment je fais pour qu’ils comprennent, et surtout que leurs enfants comprennent ?

Mère qui tient à son indépendance

Rien ne peut se comprendre si ce n’est pas exprimé clairement, et les nombreuses années où vous n’avez rien dit à ce sujet pèsent lourdement dans votre bilan. Pourquoi ne pas réunir vos trois enfants, en l’absence du reste de leur famille, pour leur transmettre le besoin que vous avez de réduire vos invitations cette année ? Proposez-leur deux rencontres chez vous au lieu de quatre dans un premier temps, en mettant en lumière la fatigue accumulée et le besoin que vous ressentez de limiter vos activités. Il n’y a rien comme une conversation sincère, où les vraies choses sont dites, pour allumer les esprits sur vos vrais besoins de grand-mère.

On sait tous qu’il est toujours difficile de changer des traditions dont on n’a jamais voulu contester la valeur ni la tenue, de peur d’en porter le poids moral. Mais rendue à votre âge, ne serait-il pas venu le temps d’exprimer ouvertement le fond de votre cœur pour que vos enfants ne se méprennent plus sur vos vrais désirs ? Sur vos vrais besoins ? Peut-être cela les rendra-t-il enfin conscients des lacunes de leurs comportements envers vous ? Même si je sais que c’est plus difficile, il n’y a rien comme dire les vraies choses pour qu’elles soient comprises.