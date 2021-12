COVID-19: le palais des Congrès triple sa capacité vaccinale

Non seulement le Palais des Congrès poursuivra finalement ses activités vaccinales au-delà du 24 décembre, mais le centre de vaccination ira même jusqu’à plus que tripler sa capacité.

À compter du mois de janvier 2022, le nombre de doses quotidiennes offertes sur place passera graduellement de 1 000 doses à 3 500 doses.

Le Palais des congrès de Montréal poursuivra ses activités vaccinales au-delà du 24 décembre 2021 avec et sans rendez-vous, tous les jours de 8 h à 19 h.

La vaccination y sera offerte aux personnes âgées de 5 ans et plus et les vaccins administrés seront ceux de Pfizer et de Moderna. En raison de la période des Fêtes, l’horaire du site de vaccination sera modifié.

Il restera ouvert le 24 de 8h à 17h et fermera le 25 et 26 décembre ainsi que le premier et le 2 janvier. Par contre, l'ouverture du site COVID-19 Berri Centre-Sud (955, boulevard de Maisonneuve Est), qui était prévue le 7 janvier 2021, est repoussée.

Des travaux sont en cours afin de déterminer la vocation future de ce site (vaccination et/ou dépistage). Les personnes dont la vaccination est prévue à cet endroit seront contactées afin de modifier le lieu de leur rendez-vous. La prise de rendez-vous au Palais des congrès de Montréal ou dans un autre site de vaccination montréalais se fait en ligne au Québec. ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 514 644-4545.