Économie: Québec solidaire dresse sa liste de cadeaux au gouvernement

À l’approche de Noël et d’une nouvelle phase de confinement, la députée solidaire Ruba Ghazal presse le gouvernement Legault de mettre en place une série de mesures pour venir en aide aux commerçants.

«Cette année, pour Noël, la CAQ doit penser aux commerçants, qui sont la colonne vertébrale de notre économie et qui font vivre nos artères locales. Les deux dernières années ont été très dures pour nos petites entreprises locales», écrit-elle dans un communiqué diffusé lundi.

Parmi ses demandes : créer un registre des baux et imposer un bail type qui permettrait aux petits commerçants de conserver leurs locaux. «À Montréal, il y a plein de petits commerçants qui existent depuis des années et qui sont de plus en plus pressés comme des citrons par des propriétaires qui les mettent au pied du mur», a-t-elle affirmé.

Dans le contexte du retour des restrictions sanitaires face à la montée du variant Omicron, la députée a demandé au gouvernement Legault de reconduire ses programmes d’aide pour les commerces et de venir en aide aux restaurateurs en plafonnant les frais de livraison que peuvent leur exiger les applications de livraisons telles UberEats à 15%.

Également, Ruba Ghazal suggère à Québec d’adopter la proposition de Québec solidaire de réglementer le prix du livre afin de favoriser l'équité entre les joueurs sur le marché et celle de dépoussiérer la réglementation dans le domaine des microbrasseries et des microdistilleries.

