Le diplomate canadien Dominic Barton nommé président du CA de Rio Tinto

L’ambassadeur canadien sortant en Chine, Dominic Barton, a été nommé dimanche au poste de président du conseil d’administration de Rio Tinto.

Dominic Barton va rejoindre le conseil d’administration de l’entreprise dès le 4 avril 2022, avant de succéder officiellement à Simon Thompson à la tête du conseil d’administration le 5 mai prochain.

M. Thompson quittera également ses fonctions d’administrateur non exécutif du groupe minier en mai, après avoir occupé ce poste depuis 2014 et celui de président depuis quatre ans.

«C’est un grand honneur de succéder à Simon en tant que président du conseil d’administration de Rio Tinto. En retournant dans le secteur privé, je suis ravi de rejoindre une société dont le personnel et les actifs sont de classe mondiale, alors qu’elle navigue dans un paysage concurrentiel changeant et cherche à émerger comme un leader dans la transition climatique», a déclaré M. Barton par voie de communiqué.

Le diplomate avait annoncé au début du mois de décembre qu’il quitterait à la fin de l’année ses fonctions d’ambassadeur en Chine, rôle qu’il occupait depuis 2019. Dominic Barton a notamment contribué à la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor, qui avaient été emprisonnés pendant plus de 1000 jours en Chine.

Avant d’occuper ce poste de représentant du Canada, M. Barton a passé plus de 30 ans chez McKinsey & Company, notamment en tant qu’associé directeur mondial et président pour l’Asie. Il a également été président du Conseil consultatif pour la croissance économique du Canada et président du Comité consultatif international auprès du président de la Corée du Sud sur l’avenir et la vision du pays.

«J’ai vraiment hâte de travailler avec Dominic dans nos efforts pour continuer à renforcer Rio Tinto, en tirant notamment parti de sa riche expérience en Asie, tant dans le domaine des affaires que dans celui de la diplomatie», a souligné Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto.