Le ministre Pierre Dufour atteint de la COVID-19

Le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a été déclaré positif à la COVID-19.

Sur son compte Twitter, le député d’Abitibi-Est a indiqué lundi qu’il avait été en contact récemment avec une personne positive à la COVID-19.

«Je suis allé me faire tester et le résultat s'avère positif. Je demeurerai donc en isolement et je suivrai les consignes de la santé publique. Je me porte bien malgré quelques symptômes», a-t-il précisé.

Il s’agit du deuxième ministre du gouvernement Legault a avoir été déclaré positif à la COVID-19 dans les derniers jours. Jeudi dernier, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a lui aussi annoncé testé positif au virus.

Durant la fin de semaine, deux autres ministres, Chantal Rouleau, responsable de la Métropole et Eric Girard, responsable des Finances, ont tous deux indiqué avoir subi des tests de dépistage après avoir été en contact avec des personnes atteintes de la maladie.

Les deux ont ensuite précisé avoir obtenu des résultats négatifs.