Le Panier Bleu fait peau neuve

Sans tambour ni trompette, les départs se multiplient au Panier Bleu à la veille d’une transformation majeure qui devrait mener à la création d’un organisme de certification pour les produits d’ici et d’un site transactionnel pour les entreprises québécoises. Des dix personnes qui sont parties depuis septembre, six se retrouvent dans une compagnie privée.

Parmi ces nombreux changements, on retrouve le directeur général du Panier Bleu, Alain Dumas, dont le nom a été retiré comme dirigeant au Registre des entreprises (REQ) le 16 novembre. Il n’a pas été possible de discuter avec lui.

Photo courtoisie

Le nom de M. Dumas a été ajouté au REQ jeudi dernier, vers midi, après des questions du Journal, comme DG d’Agora, la nouvelle entreprise privée qui sera responsable du site transactionnel pour les produits québécois.

« M. Dumas fera partie intégrante du projet pour lequel plus de détails seront communiqués en début d’année », a confirmé dans un courriel une porte-parole pour le Panier Bleu, évitant la question à savoir s’il occupait aussi toujours la chaise de directeur général pour l’organisme à but non lucratif.

Huit membres du CA

Du côté du conseil d’administration, ce sont huit membres, dont le président

Sylvain Prud’homme et la v.-p. Josée Perreault, qui n’apparaissent plus sur la fiche du Panier Bleu au REQ depuis septembre.

M. Prud’homme est maintenant président d’Agora.

Les représentants du ministère de

l’Économie David Bahan et Julie Devost ont également quitté leur siège. C’est Richard Masse, sous-ministre adjoint, qui a pris la relève dans le Panier Bleu, a noté un porte-parole du ministère.

Ce dernier a indiqué qu’aucun incident n’explique ces départs simultanés.

M. Bahan est aussi maintenant sur le conseil d’Agora, selon le REQ.

Le Panier Bleu explique que la restructuration administrative en cours vise à mettre en place la vision exprimée par le gouvernement, qui souhaitait ajouter un volet transactionnel et de livraison à ce chantier.

Québec cherche aussi à créer une « certification permettant d’identifier les produits québécois selon la nature du contenu [qui] constituera un point de repère de confiance pour les consommateurs ».

Le nom du Panier Bleu a d’ailleurs été remplacé en novembre par « Les Produits du Québec ». Ces prochains mois, cette entité devrait devenir un organisme de certification pour les produits d’ici.

But lucratif

Quant au site transactionnel, qui sera à but lucratif, M. Dumas affirmait en mars que ce chantier allait nécessiter au moins 20 millions $. L’objectif initial, selon nos informations, était que la plateforme soit en activité à l’automne 2021.

Desjardins Holding Financier est l’actionnaire majoritaire de la « Plateforme Agora inc. », selon le REQ. L’institution financière n’a pas voulu dévoiler le montant de ses investissements jusqu’à présent.

« Le modèle financier est en train de se définir, des annonces seront faites au courant des prochains mois », a souligné le porte-parole Jean-Philippe Lepage.

« Depuis plus de 120 ans, la vitalité socioéconomique du Québec est essentielle pour Desjardins. La mise en valeur des commerçants d’ici et la promotion de l’achat local sont importantes pour nous », a-t-il ajouté.

La direction d’Agora chercherait depuis des mois à dénicher un partenaire financier, un responsable de l’aspect logistique et un groupe spécialisé en technologie pour développer son projet de site transactionnel.

« Le projet avance bien, autant sur les plans technologique et financier, et l’équipe en place est confiante d’atteindre les objectifs fixés », a souligné une porte-parole du Panier Bleu.

Sans fournir de montant, le gouvernement Legault a déjà fait valoir qu’il était prêt à remettre de l’argent pour appuyer le déploiement du site transactionnel. Investissement Québec et Desjardins devraient participer au montage financier final en injectant plusieurs millions de dollars.

Une annonce est dans les plans pour 2022.

La Banque Nationale et Desjardins ont déjà déboursé 600 000 $ pour appuyer les premières étapes de la création du site transactionnel et de livraison.

Québec a injecté plus de 4,1 M$ dans le Panier Bleu depuis son lancement, en avril 2020. L’objectif était alors de donner une vitrine aux commerçants québécois frappés par la pandémie.

Le Panier Bleu dit enregistrer 100 000 visiteurs uniques par mois. En 2020, entre juin et octobre, le site comptait moins de 75 000 usagers mensuels.

– Avec la collaboration d’Yves Daoust

Quelques dates clés

1er avril 2020

Création du Panier Bleu

5 avril 2020

Québec alloue 975 000 $ au Panier Bleu pour son lancement

16 septembre 2020

Québec injecte 3,1 M$ dans le Panier Bleu

16 février 2021

Création de Plateforme Agora inc.

15 septembre 2021

Desjardins Holding Financier est ajouté comme actionnaire majoritaire d’Agora au REQ

16 décembre 2021