Les Coyotes pourront conclure leur saison au Gila River Arena

Les Coyotes de l’Arizona pourront continuer à œuvrer au sein de leur domicile, le Gila River Arena, puisqu’ils ont payé leurs dûs, lundi.

Selon plusieurs sources, les Coyotes ont payé les 930 000 $ qu’ils devaient déverser à la ville de Glendale avant la date limite établie lundi.

«Ils ont satisfait nos demandes», a déclaré le gérant de la ville de Glendale Kevin Phelps. Ainsi, les Coyotes éviteront de se faire évincer de leur aréna pour le reste de la saison 2021-2022.

Toujours endettés

Après avoir payé cette somme, la compagnie qui gère le Gila River Arena a tout de même rappelé à l’équipe, à l’aide d’une lettre, qu’elle lui devait toujours un montant d’environ 2,706 millions $. La ville avait d’ailleurs annoncé, il y a quelque temps, qu’elle ne renouvellerait pas son bail avec la franchise pour à partir de l’année prochaine.

«Il est clair que la ville de Glendale a un certain mépris dans sa façon d’interagir avec les Coyotes, avait déclaré Gary Bettman, plus tôt au mois de décembre. Je crois qu’il y a eu un manque de communication. Toutes les obligations en souffrance ont été mises à jour.»

Les Coyotes sont donc toujours à la recherche d’un nouvel amphithéâtre pour la prochaine saison et les suivantes. L’organisation a d’ailleurs soumis, plus tôt en 2021, un plan à la ville de Tempe, tout juste en banlieue de Phoenix, qui coûterait 1,7 milliard $ pour le développement d’une terre de 46 acres, afin d’y construire non seulement un aréna, mais aussi plusieurs restaurants, commerces et logements.

Les Coyotes présentent une fiche de 6-21-2 depuis le début de la campagne, ce qui est bon pour le dernier rang de la ligue.