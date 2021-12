Les Vikings gardent espoir pour les séries éliminatoires

Les Vikings du Minnesota peuvent toujours espérer se qualifier pour les séries éliminatoires après leur gain de 17 à 9 face aux Bears, lundi soir à Chicago.

Les visiteurs ont ainsi porté leur fiche à 7-7 et détiennent le deuxième rang de la division Nord de la Nationale.

Pourtant, les Vikings ont connu plusieurs ratés offensivement. Le quart-arrière Kirk Cousins n’a complété que la moitié de ses 24 remises pour un maigre total de 87 verges. Deux de ses remises ont toutefois trouvé les mains de l’un de ses receveurs dans la zone des buts, mais il a aussi été victime d’une interception.

Dans le camp des Bears, Justin Fields a connu l’un des bons matchs de sa jeune carrière, complétant 26 de ses 39 relais pour 285 verges, en plus de réussir une passe de touché à Jesper Horsted, dans une cause désespérée sur le dernier jeu du match. Fields n’a toutefois pas commis d’interception et a même franchi 35 verges sur sept courses.

