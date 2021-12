Londres annule ses festivités pour le Nouvel An

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a annoncé lundi soir l'annulation des festivités prévues dans la capitale britannique pour le Nouvel An, face à l'augmentation drastique des cas du très contagieux variant Omicron.

«Avec des infections de COVID-19 à des niveaux records dans notre ville et au Royaume-Uni, je suis déterminé à (...) faire tout ce qui est possible pour ralentir la propagation du nouveau variant et veiller à ce que nos services (de santé publique) ne soient pas débordés cet hiver», a indiqué dans un communiqué M. Khan.

«Cela signifie que nous n'organiserons plus cette célébration de 6500 personnes prévue à Trafalgar Square le soir du Nouvel An», a-t-il annoncé. «Ce sera très décevant pour de nombreux Londoniens, mais nous devons prendre les bonnes mesures pour réduire la propagation du virus».

À la place, «une émission spectaculaire diffusée en direct» sur la BBC, «célébrant notre ville et soulignant les moments les plus marquants de 2021, sera la pièce maîtresse des célébrations de la Saint-Sylvestre à Londres», explique le communiqué de la mairie.

Ce faisant, Londres emboîte le pas à Paris, qui a annoncé samedi l'annulation du feu d'artifice et des concerts prévus sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, ou encore au Maroc, qui interdit l'organisation de soirées dans des lieux d'accueil et a instauré un couvre-feu entre minuit et 06h.

Selon les autorités, au moins quatorze personnes contaminées par le variant Omicron de la COVID-19 sont pour l'instant mortes et 129 sont hospitalisées au Royaume-Uni, l'un des pays déjà parmi les plus touchés par la pandémie en Europe avec plus de 147 000 morts (+44).

Lundi, le pays a enregistré 91 743 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, laissant les Britanniques divisés entre les inquiets réclamant plus de restrictions et ceux qui s'y disent clairement hostiles pour leur impact sur l'économie.

Le premier ministre britannique Boris Johnson a averti qu'il «n'hésiterait pas à prendre des mesures» plus restrictives pour endiguer la propagation du variant Omicron, sans pour autant procéder au tour de vis réclamé par certains.

«Pour le moment, nous voulons que les gens se concentrent sur la prudence», a-t-il ajouté, citant la ventilation et le port du masque.

