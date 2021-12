Natation: une course en or pour Katerine Savard et le Canada

Le quatuor canadien comprenant la nageuse Katerine Savard a remporté la médaille d’or à l’épreuve du 4 x 200 mètres style libre aux Championnats du monde en petit bassin de la FINA, lundi, à Abou Dabi.

• À lire aussi: Du jamais vu pour Natation Canada

Les gagnantes ont remis un temps de 7 min 32,96 s pour devancer les Américaines (7:36,53) et les Chinoises (7:39,92).

Troisième athlète de son pays à se retrouver dans l’eau durant la finale, Savard a bien fait au cours de ses 50 premiers mètres en vertu d’un chrono de 26,28. Elle a toutefois ralenti la cadence par la suite avec des passages de 28,97, 29,23 et 29,53. Outre la Québécoise, l’équipe de l’unifolié était formée de Summer McIntosh, Rebecca Smith et Kayla Sanchez.

Jeudi, Savard et ses compatriotes Sanchez, Smith et Maggie MacNeil avaient terminé ex aequo au sommet avec les États-Unis au 4 x 100 m libre, jeudi.