Nouvelles restrictions sanitaires: la FCEI réclame une aide gouvernementale pour les PME

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) est montée au créneau, lundi, afin de réclamer une aide directe de Québec pour toutes les PME qui sont touchées par les nouvelles fermetures annoncées par le gouvernement.

«Il est urgent que le gouvernement du Québec adopte une aide directe pour éponger les pertes économiques des restrictions qu’il leur impose. Les entrepreneurs qui doivent faire des sacrifices importants ne demandent pas un cadeau de Noël, ils veulent simplement protéger leur emploi pour faire vivre leur ménage ainsi que tous ceux qu’ils génèrent avec leur projet d’entreprise», a commenté par voie de communiqué François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Une PME sur quatre se trouverait à risque de ne pas pouvoir survivre jusqu’en 2022, selon la fédération.

«Les petites entreprises sont extrêmement fragiles pour revivre, encore une fois, de telles restrictions économiques. Elles n’ont pas retrouvé leurs ventes normales et elles sont écrasées par d’énormes dettes contractées en raison de la pandémie», a ajouté M. Vincent.

La FCEI a notamment demandé au gouvernement Legault de prendre exemple sur celui de la Nouvelle-Écosse, qui s’est engagé à fournir une aide aux entreprises touchées par les restrictions dans la province.

Une augmentation du temps de remboursement des prêts accordés dans le cadre des programmes d’aide du gouvernement du Québec (PAUPME et PACTE) et le report du moratoire pour le remboursement du capital et des intérêts liés aux aides financières du volet AERAM du PAUPME ont également été exigés.

Rappelons que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé lundi la fermeture des bars, tavernes, cinémas, gyms et spas dans la province. Les restaurants devront quant à eux fermer à 22 h, alors que le télétravail est de nouveau obligatoire.

