Rassemblements des Fêtes: les tests rapides pourraient être une solution

Les tests de dépistage rapides pourraient être utilisés à l’approche des Fêtes selon la professeure du département de biochimie et médecine moléculaire à l’Université de Montréal.

Contrairement aux affirmations de la santé publique qui recommandent d’utiliser ces tests lorsque vous êtes symptomatique, Nathalie Grandvaux voit plutôt une occasion de réduire votre risque de transmission si vous réalisez un test avant d’aller dans un souper avec votre famille.

«Je pense que les tests rapides pour les asymptomatiques sont un outil de plus par rapport aux mesures de protection et qui va permettre de rajouter un élément pour tenter de limiter la propagation donc si l'on doit vraiment avoir un repas essentiel pour des causes de santé mentale de se regrouper en petit nombre, je pense qu’un test rapide peut aider à éliminer des personnes contagieuses, même s’ils ne sont pas encore symptomatiques et d’abaisser la transmission», explique la spécialiste.

Sans pour autant recommander les rassemblements, elle ajoute que les tests rapides devraient aider à diminuer les risques de transmissions.

D’ailleurs, dans certaines provinces au Canada, on utilise déjà les tests rapides.

«Je fais une lecture très différente des données à l’internationale qui sont disponibles et (de la manière que) les autres provinces au Canada comme la Nouvelle-Écosse utilise les tests pour les asymptomatiques depuis quasiment un an et a une gestion de la pandémie qui est assez exceptionnelle», mentionne Mme Grandvaux.

