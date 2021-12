Ski cross: Marielle Thompson remporte le bronze en Italie

Marielle Thompson a permis à l’équipe canadienne de ski cross de terminer l’année 2021 en beauté, puisqu’elle a mis la main sur la médaille de bronze d’une Coupe du monde présentée à San Candido, en Italie.

«C’était une excellente journée», a indiqué l’athlète de 29 ans, dont les propos ont été diffusés dans un communiqué de Canada Alpin.

«Je me suis beaucoup améliorée, surtout dans mes départs où j’ai réussi à bien faire aujourd’hui [lundi] par rapport à hier, ce qui m’a permis de décrocher une place sur le podium.»

La Canadienne Hannah Schmidt était également de la finale, mais a dû se contenter du quatrième rang. Il s’agit toutefois de son meilleur résultat en carrière dans une Coupe du monde.

«C’était une journée excitante, j’ai eu de très bonnes manches. J’ai couru comme je sais le faire. C’était une finale difficile, mais je suis très heureuse du résultat», a exprimé Schmidt.

«J’étais derrière Marielle dans le deuxième virage et j’étais dans le coup pour le premier quart de la course. Je n’ai pas abandonné et je me suis battue jusqu’au bout, du mieux que j’ai pu. C’était une bonne course», a-t-elle ajouté à Sportcom.

Les Canadiennes Courtney Hoffos et Brittany Phelan ont terminé première et deuxième de la petite finale, bon pour les cinquième et sixième places au classement final.

«Toute l’équipe, surtout chez les filles, est très compétitive et tout le monde peut monter sur le podium ou se rendre en finale. Tout le monde est compétitif et c’est pourquoi nous avons de si bons résultats. Tout le monde se pousse», a souligné Schmidt.