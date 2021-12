Sous les glaces de l’Arctique

On ne plonge pas dans les eaux froides du Nord, mais presque. Le plongeur et photographe madelinot Mario Cyr nous amène dans ce monde inaccessible avec son exposition Sous les glaces arctiques. Un monde menacé et fragilisé par le réchauffement climatique.

Succès populaire aux Studios Éloize dans le Vieux-Montréal, avec plus de 56 000 visiteurs, l’exposition est à l’affiche jusqu’au 13 février au Centre des congrès de Québec. Une exposition bonifiée en raison d’une superficie plus grande.

La mise en place de nouvelles mesures prescrites par la Santé publique ne touche pas cette activité de type muséale.

Cette exposition immersive présente un Arctique qui est en mutation et qui, depuis les années 80, se réchauffe à vitesse grand V. La fonte des glaces est majeure.

Sous les glaces arctiques débute avec une visite du camp de base grandeur nature sous ce fameux soleil de minuit...

On retrouve des campements, des petits poêles au propane, des sacs de couchage, des bas étendus au séchage, des kayaks, une motoneige, l’équipement nécessaire et une petite toilette rudimentaire. On entend les voix de ceux qui y vivent.

Ensuite, l’explorateur, vidéaste et cinéaste, qui a effectué 12 400 plongées au cours des 45 dernières années, nous amène sur et sous les glaces. Les 300 photographies, diffusées par une mosaïque de dix écrans, sont saisissantes et de qualité. On découvre la faune de l’Arctique et des aurores boréales.

Des phoques, des ours polaires, des bélugas, des morses, narvals, baleines boréales et autres. On peut même entendre les chants des phoques annelés et barbus, des narvals et des bélugas qui, en raison de leurs sons aigus, sont surnommés les canaris des mers. Des sons qui sont captés sous l’eau avec un détecteur d’ondes acoustiques. Des « fantômes » sous l’eau, décrit un accompagnateur inuit.

Une eau à deux degrés Celsius que l’on peut toucher et sentir sur le bout de ses doigts.

Plongée virtuelle

Mario Cyr et ses guides inuits se retrouvent, lors d’une de leurs expéditions sur la banquise, devant deux ours polaires sur ces glaces de plus en plus minces et qui deviennent un obstacle à la survie.

L’explorateur et plongeur a aussi filmé des morses et aussi des ours qui nagent sous l’eau et qui peuvent le faire sans arrêt durant quatre jours, et il a plongé dans des trous utilisés par les phoques pour aller respirer à la surface de l’eau.

L’exposition Sous les glaces arctiques propose aussi deux segments immersifs où l’on est entouré par des surfaces de projections courbées. On peut y « vivre » une visite dans le Jardin des icebergs au son de la musique de Jean-Michel Blais et une plongée virtuelle à travers le plancton.

L’exposition est présentée jusqu’au 13 février. Les billets sont en vente sur le site souslesglacesarctiques.com. Des plages horaires sont limitées à un total de 35 visiteurs afin d’offrir une expérience optimale et sécuritaire. Le passeport vaccinal et le port du couvre-visage sont obligatoires.