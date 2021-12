Un grand couronnement pour une entreprise de Lévis

L'année 2021 restera gravée dans la mémoire de deux femmes de Lévis, qui travaillent dans le domaine de la coiffure, et qui ont remporté des prix prestigieux dans le monde des affaires contre des entreprises de renom.

Non seulement Sylvie Picard et Hélène Paré ont remporté le prix Entreprise de l’année aux Pléiades de Lévis avec leur entreprise Parikart, mais en plus, elles sont les lauréates du prix Commerce de détail et e-commerce aux Fidéides de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec coiffant au passage des entreprises comme Ameublements Tanguay et Yoga Fitness qui compétitionnaient dans la même catégorie.

«Juste d’être finaliste à côté de nom comme Ameublements Tanguay, c’était quelque chose. Quand on a entendu notre nom, on a sauté de joie. C’est un sentiment d’accomplissement incroyable», s’est remémoré Sylvie Picard, copropriétaire de Parikart, fondée en 1994.

Comment une entreprise locale, spécialisée en coiffure et en esthétique, est-elle parvenue à se hisser sur la première marche du podium contre des entreprises qui jouissent déjà d’une forte notoriété auprès du public?

«Nous avons présenté nos chiffres et ce que nous avons accompli dans la dernière année. C’est beaucoup. Les chiffres parlent. L’augmentation du chiffre d’affaires en ligne de 1 787% est énorme», ajoute Hélène Paré, copropriétaire également.

Avec 29 employés, Parikart a réussi à atteindre un chiffre d’affaires globale, en 2021, de 5,3 M$, soit 27% de plus que l’année précédente, malgré la pandémie.

Rayonner

«On s’est toujours battu. Des pandémies, on en a vécues dans l’entreprise avant. Ça n’a pas toujours été rose», a affirmé Mme Paré.

Elle se souvient d’une année où après avoir investi quelque 300 000$ pour agrandir et rénover, l’entreprise a perdu plusieurs coiffeuses parties en congé de maternité.

«On se retrouvait à perdre trois ou quatre personnes à la fois. Cela avait un impact énorme. C’est pour ça aussi, la boutique en ligne. Il fallait trouver une solution pour être moins dépendant», a ajouté Mme Paré.

Le site transactionnel de Parikart était déjà en place en 2019, mais la pandémie est venue accélérer le virage numérique de l’entreprise qui compte deux succursales sur la rive-sud.

«On a tout misé sur les ventes en ligne», poursuit Mme Paré dont la PME s’est aussi démarquée par son caractère novateur.

L’entreprise a profité des pauses forcées pour revoir au complet son système de tarification afin d’instaurer une rémunération à taux horaire, plus équitable pour les clients puisqu’avant, les prix variaient selon les services rendus. Le salaire moyen d’un professionnel en coiffeur chez Parikart est de 35$/h. L’entreprise travaille sur des projets d’expansion.

