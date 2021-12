Un phare dans la nuit pour les familles

La maison de soins palliatifs pédiatriques Le Phare, Enfants et Familles de Montréal aide des centaines de familles chaque année.

C’est le cas de Mélissa Bélair, qui arrive à la maison avec une de ses filles pour venir rejoindre son garçon de 4 ans, Isaac, qui y séjourne cinq à six jours par mois pour offrir du répit à ses parents.

Son garçon, Isaac, est lourdement handicapé.

«Isaac a fait un accident vasculaire cérébral intra-utérin. C'est une mutation sur un gène», mentionne sa mère.

Depuis trois ans, elle peut compter gratuitement sur Le Phare.

«Sinon, je ne sais pas ce que je ferais. Il y a des bouts où l'on est vraiment très fatigués», dit-elle.

L'an dernier, plus de 200 enfants ont profité de ces services. On fait tout pour leur rendre la vie plus belle. Il y a même un service de zoothérapie.

«Clarisse, par exemple, on est capable de lui faire faire des mouvements, alors qu'habituellement, ses mains et ses bras sont très figés. Avec la zoothérapie, on est capable de lui faire faire des mouvements pour venir flatter le chien», explique Julie Bolduc, zoothérapeute.

Les soins palliatifs pédiatriques ne sont pas comme ceux pour les adultes, ils ne sont pas nécessairement pour les enfants qui vont décéder.

Chaque année, Le Phare, Enfants et Familles doit amasser annuellement 2,5 millions de dollars en dons, auprès du public, sur un budget de plus de 5 millions.