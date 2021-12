Une assemblée syndicale en pleine pandémie

Des chauffeurs d’autobus de la Société de transport de Montréal déplorent l’attitude de leur syndicat qui tiendra mardi soir une assemblée en présentiel dans une salle de réception située dans le Nord-Est de la Ville alors que le bilan quotidien COVID-19 a atteint un sommet inégalé au Québec.

L’assemblée vise à obtenir le vote des membres en lien avec des vérificateurs internes. Les syndiqués ont été convoqués à 19h à la salle de réception Buffet Crystal.

Lundi soir, des chauffeurs d’autobus souhaitant l’anonymat ont expliqué à TVA Nouvelles que la tenue en présentiel de cette assemblée était «inacceptable dans un contexte pandémique extrême.»

Joint au téléphone, le conseiller syndical, Marcim Kazmierczak a voulu remettre des choses en perspective.

«On a prévu tenir cette assemblée depuis la semaine dernière. On a fait nos devoirs, on a visité le site du gouvernement et il y a des exceptions. La raison pour laquelle on doit le faire impérativement, c’est qu’on doit tenir un vote sur un syndic, des vérificateurs internes. Nous n’avons pas le temps de mettre en place d’ici demain un système de votation virtuelle», explique M. Kazmierczak qui insiste par ailleurs sur le fait que l’assemblée se tiendra dans une très grande salle.

«Il s’agit d’une très grande salle, d’une très grande capacité. On ne s’attend pas à beaucoup de participation à quelques jours de Noël. Cela dit, nous aurons des mesures de précautions en place dont la vérification du passeport vaccinal, le port du masque, les membres resteront assis en tout temps, un système de retraçage avec identité et numéros de téléphone ainsi que des chaises espacées.»