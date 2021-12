Une friperie mise à la porte par la Ville

Une friperie communautaire de la Montérégie risque de devoir fermer ses portes, car sa municipalité la jette à la rue, au moment où de plus en plus de ménages se trouvent dans une situation précaire en raison de l’inflation.

« Les besoins de base d’une communauté, c’est se loger, se nourrir et se vêtir. Elle n’aura plus accès aux trois », se désole Guylaine Joannette, directrice générale de la Friperie communautaire Huntingdon.

L’entreprise d’économie sociale installée dans un local de la municipalité a appris, à deux semaines de Noël, que son bail ne serait pas renouvelé et qu’elle devra quitter les lieux le 31 mars prochain.

Dans une résolution du conseil municipal, la Ville de Huntingdon (située à 70 kilomètres au sud-ouest de Montréal) affirme qu’elle reprend le local parce que la Friperie utiliserait ses locaux à des fins d’écocentre, car elle récupère des biens usagés et qu’il y aurait des risques d’incendie, notamment.

Développement

« [La Friperie] ne fait pas partie du plan de développement de la Ville. Il est vraiment axé sur le développement d’entreprises privées », croit Mme Joannette.

La Ville possède un parc d’immeubles industriels qu’elle loue en partie à des entreprises privées. Celui-ci rapporterait des sommes importantes, ce qui en ferait la priorité de l’administration, selon des courriels obtenus par Le Journal.

La mairie de Huntingdon n’a pas répondu aux appels du Journal.

La Friperie, qui compte dix employés et qui accueille plusieurs jeunes en réinsertion sociale, n’a encore trouvé aucune solution de rechange.

« Avec la pandémie qui a fait augmenter tous les frais de location ou d’achat de locaux, si on ne bénéficie pas de l’appui d’une municipalité ou d’une instance dirigeante qui a certains moyens pour nous accompagner, la friperie ne survivra pas », soutient Mme Joannette.

Besoins criants

Une population de plus en plus vulnérable est desservie par la Friperie. Si un chandail était autrefois vendu 4 $, son prix a dû être diminué de moitié, car c’était devenu trop cher pour certains clients.

« Pour eux, c’est une normalité de pouvoir s’acheter un vêtement. Ils ne sont peut-être pas capables de se le payer dans des magasins à plus grandes surfaces, car leur budget ne le leur permet pas, affirme Mme Joannette. Ils ne pourront plus être autonomes dans la gestion de leurs besoins. »

Au Québec, 9,3 % des familles étaient considérées à faible revenu en 2018, selon l’Institut de la statistique du Québec. Dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, le pourcentage s’élève à 17,9 %.

