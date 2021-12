DEL PAPA, Francine

(née Hugron)



C'est avec le coeur lourd que nous annonçons le décès de Francine Del Papa (Hugron).Elle laisse dans le deuil son époux, Costantino Del Papa, ses enfants Bruno (Rita), Carolina (Alex) et Sonia (Nick), ses petits-enfants Elissa (Aaron), Sara-Chanel, Diego, Alessia, Eva et Julia ainsi que ses arrière-petits-enfants Gabriella, Eliana et Amelia, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal,le mardi 21 décembre 2021 de 14h à 17h et de 18h à 21h ainsi que le mercredi 22 décembre 2021 de 8h à 9h30.Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 7645 rue du Mans, Montréal, le 22 décembre à 10h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au projet de recherche DOvEEgene.