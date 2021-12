BOURQUE, Soeur Lucie

(S. Marie de Sainte-Régina)



Au Carrefour Providence, le 18 décembre 2021, est décédée à l'âge de 94 ans, Soeur Lucie Bourque, religieuse de N.D. de Charité du Bon-Pasteur. Elle était la fille de feu M. Gilbert Bourque et feu Mme Régina Richard.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil deux neveux et une nièce: Daniel, Hubert et Francine, ainsi que de nombreux ami.e.s.De 1976 à 1985, elle s'est impliquée dans la Paroisse Ste-Suzanne de Pierrefonds. Au début de l'an 2000 elle fonde Mom's Place dans le quartier gai de Montréal.Exposition le jeudi 23 décembre à 12h30 à la5655, rue de Salaberry, MontréalFunérailles à 14h. Elle sera inhumée ultérieurement au cimetière de Ste-Geneviève de Pierrefonds. Preuve de vaccination obligatoire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Plein Coeur, 1611, rue Dorion, Montréal, QC, H2K 4A5 - un organisme que Soeur Lucie avait à coeur.https://maisonpleincoeur.org/RÉSIDENCE FUNÉRAIRE J.J. CARDINAL514-631-1511