GODBOUT, Georges

À la Maison Albatros de Trois-Rivières, le 18 décembre 2021, est décédé à l'âge de 82 ans, Monsieur Georges Godbout, époux de madame Monique Beauchamp, demeurant à Trois-Rivières.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique Beauchamp, ses enfants: Lucie Godbout (Luc Forcier), Michel Godbout (Sylvie Jutras); ses petits-enfants: Isabelle Forcier, Pierre-Luc Forcier (Cynthia Raymond), Caroline Godbout; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Mariette Beauchamp, Guy Beauchamp (Yvette Chartrand) et Claude Beauchamp (Francine Gougeon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Afin de respecter les mesures imposées par la Santé publique, une visite vous est permise, tout en portant votre masque et en respectant la distanciation physique au3300, BOUL. DES FORGESTROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6le mardi 21 décembre de 19h à 21h et mercredi, jour des funérailles, à partir de 9h30.Un service religieux aura lieu le mercredi 22 décembre à 11h à l'église St-Laurent de Trois-Rivières.L'inhumation aura lieu au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de la Maison Albatros pour les bons soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Albatros Inc. (2115, avenue A, Trois-Rivières, QC G8Z 2X2).