Vaccination obligatoire : on attend quoi ?

En écoutant le ministre Christian Dubé annoncer la dernière ronde de restrictions, je me suis posé une question. La FIQ est-elle encore contre la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé ?

Face à un variant Omicron d’une contagion virulente, le syndicat peut-il encore jouer au chat et à la souris ?

Alors que le Québec vient de franchir 50 % de sa capacité d’hospitalisation, 900 travailleurs de la santé manquent déjà à l’appel parce qu’ils sont contaminés à la Covid. Combien seront-ils la semaine prochaine ? Et la suivante ? Accentuant ainsi inévitablement l’ampleur de la crise à laquelle le réseau de la santé est confronté ?

De l’aveu même du ministre de la Santé, « nous sommes en guerre » !

Responsabilité

Dans un tel contexte, les 3 % de travailleurs qui résistent à la science assument ainsi de faire porter les conséquences de leur choix non seulement à leurs collègues, mais à l’ensemble des Québécois.

Ne l’oublions pas, c’est à cause de la fragilité du réseau de la santé que nous sommes à l’aube de l’hiver le plus long.

Il était facile de revendiquer son droit au libre-choix en octobre, quand les soins intensifs étaient vides. Face à Omicron, ces libertariens du vaccin, qui revendiquent d’être des anges gardiens, sont-ils prêts à assumer les conséquences potentiellement catastrophiques de leur obstination face à leurs collègues épuisés, leurs patients ?

D’ailleurs, un taux non négligeable du personnel non vacciné œuvre dans les CHSLD, justement auprès des personnes les plus vulnérables de la société. Comment peut-on accepter qu’une minorité d’employés leur fasse courir un risque totalement disproportionné ?

Le gouvernement nous demande, comme citoyens, de gérer le risque d’Omicron de manière éclairée et responsable. Le silence des syndicats de la santé sur la vaccination et la 3e dose est une abdication de leurs responsabilités.