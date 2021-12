Afghanistan: le Canada offre 56 millions $ en aide humanitaire

Le Canada versera une aide humanitaire de 56 millions $ pour soutenir le peuple afghan, qui fait face à une crise sans précédent depuis l’arrivée des talibans au pouvoir.

«Des millions de personnes en Afghanistan ont besoin d’une aide urgente et je ferai tout mon possible pour leur apporter l’aide dont elles ont besoin», a déclaré mardi par communiqué le ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit S. Sajjan.

Ce financement permettra de fournir des services d’alimentation et de nutrition d’urgence ainsi que des services de protection de logistique pour assurer l’acheminement des biens.

«Je reste déterminé à aider le peuple afghan, et je travaillerai avec des partenaires et des ONG expérimentés pour voir ce que le Canada peut faire de plus pour aider le peuple afghan», a souligné le ministre.

Le Canada a déjà accoré un total de 179,7 millions $ en aide humanitaire en Afghanistan depuis 2014, dont 27,3 millions $ qui ont été envoyés en 2021.

Près de 24 millions d’Afghans auront besoin d’aide humanitaire en 2022, selon les estimations du gouvernement canadien.

Rappelons qu’Ottawa s’est fixé comme objectif d’accueillir 40 000 Afghans. Au début du mois de décembre, ils étaient moins de 5000 à avoir rejoint le Canada.