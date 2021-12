CPE: l’entente de principe adoptée par le SQEES-FTQ

L’entente de principe survenue le 8 décembre a été adoptée en majorité mardi par les membres du Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ).

«C’est avec une forte majorité, à 95 %, que les membres qui œuvrent en CPE ont adopté l’entente de principe. Ce fort taux d’approbation démontre tout le travail abattu par notre équipe de négociation, et aussi que la mobilisation des membres a été un des facteurs déterminants dans la conclusion d’une entente à la faveur des travailleuses en CPE», a déclaré en soirée par voie de communiqué la présidente du SQEES-FTQ, Mme Sylvie Nelson.

L’accord prévoit ainsi des augmentations salariales de 13 à 18 % pour les éducatrices qualifiées et spécialisées, ainsi que des hausses de salaire de 8 à 12 % pour les autres emplois. Une prime de reconnaissance de 3 % sur les heures travaillées en 2020-2021 sera aussi offerte.

Les membres pourront par ailleurs récupérer 13 jours fériés, alors qu’une augmentation de 14 à 18 heures pédagogiques est prévue.

«Ces avancées au niveau des conditions salariales et d’emploi sont notoires et cela n’aurait pu être possible sans la solidarité exprimée par les travailleuses en CPE pour défendre toutes celles qui y œuvrent», a souligné Mme Nelson.

Des travailleurs de 10 CPE s’étaient dotés d’un mandat de grève début décembre afin de faire pression sur Québec pour les négociations.

Le syndicat représente 25 000 membres dans la province, majoritairement dans le secteur de la santé et des services sociaux.