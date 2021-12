BÉLANGER, Marie-Ange



De Mascouche, le 17 décembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Marie-Ange Bélanger. Elle est la fille de feu monsieur Eugène Bélanger et de feu madame Éva Leblanc.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Hélène (Réal), Éric et Catherine (Marc), ses petits-enfants, Marie-Eve (Jocelyn), Nicholas (Amélie), Kevin, Jade et Anahi, son arrière-petite-fille Noémie ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle rejoint son époux monsieur Edouard Leblanc.La famille recevra les condoléances au850, MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC J7K 2L7le jeudi 23 décembre de 11h à 14h. La cérémonie sera célébrée en l'église Saint-Henri de Mascouche, 3000 ch. Sainte-Marie, Mascouche, QC, J7K 1P1, à 14h.