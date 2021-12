«Dompter son dragon»: un documentaire lumineux sur la sobriété

En rétablissement depuis cinq ans, la mannequin, autrice et DJ Ève Salvail est allée à la rencontre de sept alcooliques, de différents âges et horizons qui ont choisi la sobriété et qui ont accepté de raconter leur histoire dans le documentaire «Dompter son dragon».

Écrit et réalisé par Sophie Fortier, le film pose un regard empathique, intime et empli d’espoir à l’égard de la consommation et du rétablissement.

La chanteuse Eva Avila («Canadian Idol»), l’acteur Sylvain Marcel, l’influenceuse Lysandre Nadeau et l’ex-député Gilles Baril font notamment partie de ceux qui ont accepté de se livrer à la caméra.

«On ne parle pas toujours de la lumière qui entre dans nos vies quand on est en rétablissement, mais c’est important. Il y en a», a souligné Ève Salvail consultante au contenu pour le documentaire en entrevue avec l’Agence QMI.

Un documentaire bouleversant, mais plein d’espoir

Le film est «bouleversant, mais plein d’espoir. C’est un documentaire qui est basé vraiment plus sur l’espoir que sur la souffrance. On en parle parce qu’il a fallu qu’on passe par là, mais le message c’est de dire que la vie redevient belle», a ajouté la mannequin, qui a défilé notamment pour Jean-Paul Gauthier, Versace et Chanel.

«À la fin de ma consommation, avant d’arrêter, je n’avais plus vraiment de portes de secours, de bouées de sauvetage. Le dragon avait pris le dessus complètement et je ne savais pas qu’il y avait une porte de sortie. Je ne savais pas qu’il y avait de l’espoir», a confié Ève Salvail, qui a également relaté sa consommation dans son autobiographie «Soit belle et t'es belle», parue aux Éditions de l'homme en octobre 2020.

«J’ai passé ma vie à me dire que le bonheur venait de l’extérieur, que les choses qui m’arrivaient, qui me rendaient triste ou fâchée, ou les défis dans ma vie venaient de l’extérieur, mais ça vient tout de moi, de ma façon de réagir. [...] C’est de se responsabiliser et à travers tout ça, la vie continue. Il y a des défis, des moments plus difficiles et parfois plus tristes, mais la beauté dans tout ça c’est que je suis capable de rester sobre», a-t-elle ajouté.

Elle a par ailleurs mentionné espérer que le film apporte un peu de lumière aux personnes aux prises avec un problème de consommation ou à leur famille. «C’est possible de dompter son dragon», a-t-elle indiqué.

Tournage intime

«Notre réalisatrice a passé beaucoup de temps avec chaque protagoniste. C’était important pour elle de passer la journée au complet avec eux, au lieu de faire une entrevue d’une heure», a expliqué Ève Salvail.

«Ç’a permis de vraiment laisser tomber les murs et les boucliers», a-t-elle ajouté, soulignant que la petite équipe de tournage permettait d’avoir une plus grande proximité et intimité.