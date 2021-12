«Faisons une trêve»

Cette phrase prononcée par le premier ministre Legault en dit long sur l’état d’esprit de celui qui invite les citoyens à mettre un terme à leurs attaques sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours.

François Legault l’a « dure », comme il l’avoue. Il sait qu’il nous déçoit en détricotant ce projet irréaliste de faire se réunir 25 personnes d’une même famille pour Noël.

Ce n’était qu’un rêve. Un rêve, précisons-le, qui ne correspond plus à la réalité d’aujourd’hui avec ses familles réduites. Les gros partys n’ont existé que dans l’ancien temps de la revanche des berceaux.

De nos jours, les familles sont reconstituées, et cela signifie que tout ce beau monde, ces beaux-parents, belles-filles et gendres ont souvent peu en commun.

Omicron et tout autre virus n’y sont pour rien. Car il y a aussi plus de familles brisées que reconstituées.

Ruptures

Essayez de trouver une famille où la fratrie demeure liée. Il n’y a pas que les parents et grands-parents qui divorcent. Les enfants adultes d’une même famille se retirent aussi de cette institution jadis la base de la société.

Dès que les vieux parents meurent, les enfants aussi prennent le large. Posez la question autour de vous. Des frères et sœurs qui ne se voient plus depuis des années, fâchés pour des raisons diverses souvent inexpliquées. Car c’est aussi ça, Noël, de nos jours.

Essayez même dans les familles où des membres n’ont pas pris le large. Veut-on partager le repas de Noël avec un beau-frère antivaccin ? Avec une belle-sœur enfoncée dans l’idéologie woke et ne cherchant qu’à affronter ceux qui ne pensent pas comme elle, et qui, après quelques verres dans le nez, va affronter des convives ?

Le plus beau repas de Noël, on le retrouve dans ces films qui pullulent sur Netflix durant les Fêtes. Des repas qui se déroulent dans la joie avec les cadeaux-surprises qui font plaisir et qui ne déçoivent jamais ceux qui les reçoivent.

La pandémie a le dos large. Certes, ses contraintes sont réelles, mais nombre de personnes se sentent libérées de ces agapes qui risquent de déraper.

Individualisme

Les « vrais » Noëls qui ne sont pas perçus comme des contraintes sont souvent ceux entre amis, car l’individualisme impose sa loi. Les amis, on les choisit. La famille, on la subit, répéteront inlassablement tous les membres divorcés de leur fratrie. Mais il n’y a pas de sondage sur ce sujet encore tabou car il faut bien protéger, malgré tout, les apparences.

La pandémie et ses contraintes émises par le premier ministre Legault nous obligent à jeter un éclairage plus réaliste sur la fête de Noël.

Dans la société québécoise à la fois déchristianisée et devenue culturellement diversifiée, la dimension religieuse de Noël a perdu de son sens. Le besoin de se retrouver chez les Québécois de souche n’a plus la même signification qu’au temps de la catholicité vibrante.

Cela nous oblige à reconnaître à quel point la déchristianisation a transformé nos institutions, la famille au premier chef. À quel point également nos repères se sont distendus.

Certains lecteurs me reprocheront peut-être une lucidité quelque peu exacerbée, mais affronter le réel me semble la seule voie vers l’espoir.