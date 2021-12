Hausse nationale des ventes au détail, le Québec à contre-courant

Les ventes au détail étaient en hausse en octobre partout au pays, sauf au Québec qui s’est avéré être la seule province où les ventes ont baissé.

Au total, les ventes au détail ont augmenté de 1,6 %, s'établissant à 57,6 milliards $ au pays. Par contre, dans la Belle Province, elles ont diminué de 0,2 % pour atteindre 12,18 milliards $. L'Ontario a affiché l'augmentation la plus marquée avec +1,9%.

Cette hausse nationale serait en grande partie due aux ventes plus élevées de 2,2 % des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles. Les ventes des concessionnaires d’automobiles neuves, en baisse en août et en septembre, ont augmenté de 2,8%.

Les recettes des stations-service ont légèrement diminué de 0,1% tandis que l'Indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 5 % des prix de l'essence.

Les ventes des magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres ont augmenté de 17,5%. Cette hausse qui dure depuis deux mois coïncide avec la reprise continue des activités de nombreuses ligues sportives récréatives et scolaires à l'automne.

Selon Statistique Canada, les ventes plus élevées pour le troisième mois d'affilée des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage (+3,2 %) ont aussi contribué à la hausse.

Statistique Canada estime que les ventes au détail augmenteront légèrement moins en novembre, avec une progression envisagée de 1,2%.