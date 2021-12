Jeux olympiques: une occasion qui s’envolera à tout jamais pour Steven Stamkos

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, vient probablement de voir sa dernière occasion de porter l’uniforme canadien aux Jeux olympiques s’envoler et il s’en dit attristé.

• À lire aussi: LNH aux Olympiques: de plus en plus improbable

• À lire aussi: «Ça ne regarde pas bien» —Sidney Crosby

Le vétéran a beau avoir obtenu des succès individuels et collectifs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et d’avoir touché beaucoup d’argent, mais une médaille d’or olympique est difficile à remplacer.

Pour Stamkos, il semble que les Jeux soient synonymes de malchance pour lui. À Vancouver, en 2010, il faisait partie des substituts et n’a pas joué. Quatre ans plus tard, il a été sélectionné au sein de l’équipe de l’unifolié, mais une fracture du tibia subie à l’automne précédent lui a fait rater les Jeux de Sotchi. En 2018, les joueurs du circuit Bettman n’ont pas pris part aux Olympiques de Pyeongchang.

Cette fois, c’est la COVID-19 qui joue les trouble-fête en prévision de Pékin 2022. Avec la panoplie de matchs reportés dans la ligue, ainsi que l’incertitude entourant la pandémie en termes de nouvelles infections, de mesures sanitaires et de voyages à l’étranger, la LNH renoncera vraisemblablement à envoyer ses meilleurs éléments en Chine.

À 31 ans, Stamkos risque de rêver à une médaille pour le reste de sa vie, car dans quatre ans, rien ne laisse croire qu’il sera choisi par la formation nationale, si sa carrière se poursuit jusqu’à 2026.

«Vous grandissez en rêvant de remporter une coupe Stanley et j’ai pu accomplir cela. Vous grandissez également en voulant représenter votre pays [aux Jeux] et gagner l’or. C’est quelque chose que je n’aurai plus jamais la chance de faire maintenant», a-t-il déclaré aux médias, mardi, tel que rapporté par le site The Athletic.

Sur la scène internationale, l’Ontarien a empoché l’argent aux Championnats du monde 2009, ainsi que l’or au Mondial junior l’année précédente.