Matchs reportés: «C'est exagéré», selon Connor Hellebuyck

Le gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck n’est pas sur la même longueur d’onde que la Ligue nationale de hockey (LNH) en ce qui concerne les matchs reportés.

Plus d’une quarantaine de matchs ont été reportés par le circuit Bettman dans les derniers jours avec les multiples éclosions de COVID-19 et l’arrivée de son variant Omicron en Amérique du Nord. Une méthode qui ne fait visiblement pas l’unanimité chez les joueurs de la LNH.

«Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais de mon point de vue, c’est un peu exagéré, a dit Hellebuyck en conférence de presse, mardi. On voit des ligues comme la NFL s’adapter et qui, selon moi, s’y prennent de la bonne manière.»

En effet, la NFL a décrété il y a quelques jours que si les joueurs étaient doublement vaccinés et qu’ils ne présentaient pas de symptômes liés au coronavirus, ils étaient libres de jouer 24 heures après avoir reçu un résultat de test positif. Ceux qui ne désirent pas jouer malgré tout ont aussi cette option. Le circuit Goodell prévoit ainsi terminer sa saison et entamer ses éliminatoires. D'autres contraintes, comme le port du masque en tout temps dans les infrastructures et dans les repas d'équipe, ont été imposées.

Un mal pour un bien

En attendant, Hellebuyck peut quand même se tourner vers le bon côté des choses. Il peut se reposer dans un calendrier qui est normalement très éreintant.

«C'est dommage, mais c'est Noël, donc nous apprécions la pause. On peut utiliser ce temps comme une petite réinitialisation mentale ou pour voir la famille, profiter des vacances et profiter de ce que nous avons», a précisé le gardien des Jets, qui a maintenu un dossier de 11-9-4 depuis le début de la campagne, en affichant une moyenne de buts alloués de 2,69 et une efficacité de ,916.

Hellebuyck, qui a remporté le trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la LNH, en 2019-2020, est assurément un candidat de choix pour représenter la formation américaine aux Jeux olympiques de Pékin prévus en février 2022.

Or, à en croire les dires non officiels selon lesquels les dirigeants de la ligue et l’Association des joueurs de la LNH se sont entendus pour la non-participation des hockeyeurs, il devra faire une croix sur ce prestigieux tournoi.

«J’aurai 32 ans. Je sais que je jouerai mon meilleur hockey, mais on verra si c’est la même histoire. Ç’aurait été une superbe occasion de jouer, mais on doit être en mesure de composer avec ça», a commenté Hellebuyck, visiblement ennuyé par ce sentiment de déjà-vu.