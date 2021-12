Patinage de vitesse longue piste: les essais olympiques ne sont pas sauvés, finalement

Patinage de vitesse Canada a confirmé en fin de soirée, lundi, l’annulation des sélections olympiques et des Championnats canadiens juniors qui devaient se tenir à Québec du 27 au 31 décembre, en raison de la montée des cas positifs à la COVID-19.

Ainsi, la fédération nationale s’est résignée à renoncer aux compétitions prévues au Centre de glaces. Leur présentation était au cœur de spéculations depuis quelques jours, soit depuis le resserrement des mesures sanitaires dans la province. Tel que l’a rapporté lundi Le Journal de Québec, la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, avait autorisé la tenue de l’événement, samedi, après avoir obtenu l’approbation de la Santé publique.

Or, le scénario a passablement changé dans les dernières heures.

«Afin de protéger la santé et la sécurité de nos athlètes, de notre personnel et des membres de la communauté alors que nous nous dirigeons vers la période importante avant les Jeux olympiques, nous avons maintenant pris la décision difficile d'annuler les Essais olympiques et les Championnats canadiens juniors longue piste. Alors que nous espérions vraiment organiser ces événements de sélection de manière sûre et équitable, nous sommes confrontés à des défis importants provoqués par le nombre croissant de cas de COVID-19 et la transmissibilité facile de la variante Omicron», a indiqué Patinage de vitesse Canada dans un communiqué.

«Notre meilleure option dans ces circonstances difficiles est de minimiser les risques pour tous en suivant les conseils de santé publique et en évitant de se rassembler pour des compétitions en ce moment. Nous comprenons que cette décision aura un impact sur de nombreux membres de notre communauté et aura des répercussions considérables sur nos processus de sélection.»

Québec n’a pas organisé les essais olympiques depuis 1983. Normalement, ceux-ci se déroulent à Calgary, ce qui est le cas en fait depuis 1987.