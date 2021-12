Question des lecteurs: le remboursement d’un RAP quand on atteint 71 ans

Question d’Isabelle : Ma mère a pris ses REER (20 000 $) pour faire un RAP et acheter un condo en 2005. On nous a dit qu’il fallait commencer à le rembourser deux ans plus tard, et qu’il faut avoir tout payé dans les 15 ans. Elle a débuté les paiements en 2007 et elle aura 71 ans en septembre 2022. Que se passera-t-il si elle ne peut pas rembourser entièrement à ses 71 ans ? S’il lui reste 10 000 $ à rembourser, devra-t-elle payer 13 % chaque année sur ses impôts ou bien le montant doit-il être payé entièrement à 71 ans ?

Annie-Pier Laplante, conseillère en placement et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, explique que pour avoir l’heure juste sur ce que doit encore votre mère, il faut consulter l’état de compte envoyé chaque année par l’Agence de revenu du Canada (ARC), en même temps que l’avis de cotisation.

« Le solde restant à payer ainsi que le montant à verser pour l’année fiscale suivante sont également indiqués sur ce document », précise Annie-Pier Laplante. Dans un premier temps, cela vous aidera donc à y voir plus clair.

L’importance du suivi

Dans le cas de votre mère, c’est cette année, en 2021, que le solde devra être payé puisqu’elle arrive au terme des 15 ans octroyés par les autorités fiscales pour rembourser un REER utilisé dans le cadre du RAP.

« De plus, il n’est pas possible qu’elle ait encore 10 000 $ à payer, puisque théoriquement, pour un RAP de 20 000 $, elle aurait déjà dû verser 1333 $ chaque année. Et même advenant le cas où elle n’aurait pas remboursé cette somme, elle aurait été automatiquement ajoutée à ses revenus annuels et imposée en conséquence, puis déduite du montant total qu’elle doit », indique Annie-Pier Laplante. D’où l’importance de consulter le relevé fourni par l’ARC pour savoir où en est exactement votre mère dans ses paiements, ou encore de contacter directement cette institution pour obtenir un bilan à jour.

En règle générale, si un contribuable franchit la barre des 71 ans avant d’avoir atteint la limite des 15 ans, c’est l’année de son 71e anniversaire qu’il devra payer le solde dû restant au REER. Il peut aussi choisir de ne pas le payer, auquel cas le solde dû au début de l’année où il atteint ses 71 ans sera divisé par le nombre d’années restant à la période de remboursement. Ce montant sera ensuite ajouté à son revenu dans sa déclaration d’impôt pour chacune de ces années. Par exemple, si la personne atteint 71 ans en 2021, mais qu’elle avait théoriquement encore cinq ans pour rembourser, le solde restant encore dû sera divisé en cinq.