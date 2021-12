Trois ministres à surveiller en 2022

Trois ministres du cabinet Trudeau auront tout à gagner — ou tout à perdre — l’an prochain.

Pablo Rodriguez, David Lametti et François-Philippe Champagne devront batailler ferme pour faire adopter des projets de loi ou entreprendre des réformes qui traînent en longueur depuis que Justin Trudeau a pris le pouvoir. Des lois et des réformes qui donnèrent lieu à d’interminables consultations. Les lettres de mandat que le premier ministre a déposées sous le sapin de ses trois ministres ne sont pas des cadeaux.

Le ministre du Patrimoine est le plus éprouvé des trois. Il devra terminer les travaux qu’il avait lui-même laissés en plan à Steven Guilbeault. Son premier défi est de remettre sur les rails le projet de loi C-10 qui rajeunira nos lois moribondes de la radiodiffusion et des télécommunications. Le CRTC veillera ensuite à ce que les géants du Web contribuent à la création et à la diffusion de contenus canadiens.

Rodriguez devra aussi concocter une loi calquée sur la loi australienne forçant Google, Facebook et compagnie à verser à nos organismes de presse un pourcentage des revenus publicitaires qu’ils encaissent en reproduisant leurs articles. La survie de nos journaux et magazines en dépend, eux qui ont perdu plus des deux tiers de leurs revenus publicitaires au profit des géants du Web.

LA HAINE EN LIGNE

En devenant ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault a abandonné à son successeur le projet d’éliminer la haine en ligne en rendant les réseaux sociaux responsables du contenu qu’ils diffusent. Le ministre de la Justice, David Lametti, veillera de son côté à modifier le code criminel et à s’assurer que la nouvelle loi ne contrevient pas à la charte des droits et libertés.

Monsieur Lametti pourra réfléchir avec ses collègues Rodriguez et François-Philippe Champagne à la mise à jour de la loi sur le droit d’auteur. Elle a été modifiée en juin 2012, mais les choses changent vite à l’ère numérique. Les artistes en arts visuels, entre autres, aimeraient bien toucher des droits lorsque leurs œuvres sont revendues, souvent beaucoup plus cher qu’au moment d’une première vente.

Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, n’aura pas le temps de se tourner les pouces. Sa lettre de mandat exige qu’il accélère le déploiement de l’internet haute vitesse. Un des moyens à sa disposition : obliger les entreprises ayant acheté du spectre des ondes (comme Vidéotron) à le mettre rapidement à profit au risque d’avoir à s’en départir au bénéfice d’un concurrent. Pour accélérer le déploiement, c’est le ministre du Développement rural qui se chargera de distribuer les subventions aux entrepreneurs.

LE MANDAT DE CBC/RADIO-CANADA

Ce ne sont pas les téléspectateurs — tous d’accord d’emblée — que Pablo Rodriguez devra convaincre pour que Radio-Canada abandonne la publicité dans ses téléjournaux et ses émissions d’affaires publiques, mais la direction elle-même. Malgré la promesse du gouvernement de compenser sa perte de revenus publicitaires, la direction de Radio-Canada a une peur bleue de perdre au change. Heureusement, le ministre dispose d’un bon moyen pour lui forcer la main : sa lettre de mandat. Elle lui rappelle qu’il doit réviser le mandat du diffuseur public, une révision qu’on attend depuis une décennie.

Le ministre Rodriguez en profitera-t-il pour corriger le fait que le PDG et le président du conseil de CBC/Radio-Canada soient tous deux inamovibles, une situation de gouvernance inédite ? Le ministre pourrait aussi en profiter pour s’interroger sur la pertinence du réseau de télévision de langue anglaise dont l’écoute est au ras des marguerites depuis des années.