JOLETTE, Jacinthe



À St-Jérôme, le 17 décembre 2021, est décédée Mme Jacinthe Jolette à l'âge de 70 ans, fille de feu Lévis Jolette et feu Rita Bougie.Elle laisse dans le deuil son conjoint M. Denis Paquin, ses frères et soeurs Chantale (Roger Aubin), Michel, Micheline, Serge, Sylvie et France (Alain Bélisle), ses beaux-frères et belles-soeurs Julienne, Robert (Noëlla Toutant), Gisèle, Gemma (Robert Germain), Réjean (feu Lorraine Sénéchal), Michel (Louise Keatchie), France, Nicole (Gérard Therrien), feu Roméo (Jeannine Gauthier), feu Jules (Rita Jacob), feu Jeannette (Réjean Gauthier), ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 29 décembre 2021 de 13h à 15h à la:DESROSIERS & FILS INC.10 RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC coeuretavc.ca/dons et/ou à Diabète Québec www.diabete.qc.caDans le contexte actuel, un nombre de 50 personnes autorisées avec rotation, le respect de la distanciation sociale, le port du masque et la tenue d'un registre des visiteurs sont obligatoires.