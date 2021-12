GÉNÉREUX, Alain



De Boisbriand, le 18 décembre 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Alain Généreux, ami de coeur de Mme Suzanne Leblanc.Outre son amie de coeur, il laisse dans le deuil ses filles Tracy et Sara, sa mère Mme Jeanine Mongrain (feu Henri Généreux), ses soeurs Henriette, Monique et Louise, ses frères Serge et Gilles, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 9 janvier de 13h à 16h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Sercan.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur.