MORIN, Gilles



À Châteauguay, le 16 décembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Gilles Morin. Il rejoint son épouse Mme Hélène Larivière.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Josée), Daniel, Yves (Sylvie) et Manon (Stéphane), ses petits-enfants Jean-Philip, Marc-André, Jean-François, Ariane, Marie-Julie, Annie, Stéphanie et Simon ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 9 janvier à compter de 14h, suivi d'une célébration à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la résidence 4 saisons et du Centre Hospitalier Anna-Laberge pour leurs bons soins et leur support.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Anna-Laberge seraient appréciés.