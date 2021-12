CHARTRAND, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre frère, André Chartrand, survenu à Montréal le 14 décembre 2021, à l'âge de 92 ans.Il laisse dans deuil sa conjointe, Claudette Guay Néron de même que ses petits-enfants : Yohan Gouin (Mathilde) et Cindy Ladouceur (Marco); son frère Rodolphe (Doris); ses soeurs Lucille (feu Raymond), Claudette (Gilles), Lise (Jacques) et Francine (Yves), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille tient à remercier le personnel traitant du CHSLD des Bâtisseurs pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Vos dons à la Fondation Gracia seraient des plus appréciés.La famille accueillera parents et amis à la maison funéraire Urgel Bourgie Athos, au complexe du 3955 chemin Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, H3N 2N6, le dimanche 16 janvier 2022 de 9h à 12h.