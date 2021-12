BLAIS (NÉE FERLAND), Gisèle



Au CHSLD Marguerite-Rocheleau, le 27 novembre, à l'âge de 86 ans, est décédée Gisèle Ferland, native de Thetford Mines, épouse d'André Blais.Outre son époux, elle a laissé dans le deuil ses enfants Richard (Line Giguère) et Sylvie, ses petits-enfants Maxime (Karine), Audrey (Martin), Ariane, Louis-Charles, Geneviève et Brian, ses arrière-petits-enfants Emma-Rose, Charlie, James et Léo, ses frères et soeurs feu Rachelle (feu Ligouri Houle), feu Elisabeth (feu Roland Tardif), feu Robert (Lorraine Emond), Gérard (Suzanne Mercier), Louise (André Dallaire) et feu Pauline, ses beaux-frères et belles-soeurs feu Jeannine Blais (feu Oscar Rouseau), Robert Blais (Yolande Gingras), Raymonde Blais (Alphé Jacques) et Michel Blais (Thérèse Sylvain), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une liturgie de la Parole a eu lieu le samedi 18 décembre 2021 à:BROSSARD / 450 463-1900Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.