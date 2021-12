BERGERON, Gisèle



Le 15 décembre, à l'âge de 82 ans, est décédée Gisèle Bergeron de La Prairie, épouse de feu Michel Tellier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Guylaine), Roger (Myriam), Gilles (Chantal), Alain (Annie) et Réjean (Benoit), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Cécile, André, Michel et Ghislaine, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera mardi le 28 décembre 2021 de 9h à 15h au:425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QUÉBEC, J5R 2K8Tél. 450 444-5656La célébration suivra dès 15h à l'Église La Nativité, 55 boul. St-Jean La Prairie, Québec, J5R 2J9.Selon les recommandations du gouvernement changeantes, veuillez contacter l'établissement en cas de doutes.