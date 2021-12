LAPORTE MARLEAU, Mignonne



À Montréal, le jeudi 9 décembre 2021 est décédée, à l'âge de 96 ans, Mignonne Laporte, épouse de feu Marcel Marleau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Monique Bélanger), Michel, Carole (Roland Gervais), feu Marcel Jr et Josée, ses petits-enfants Marie-Aude, Stéphanie, Philippe et Patrick, ses arrière-petits-enfants Léa et Raphaël, sa belle-soeur Liette Marleau (Denis Carrière).Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé à une date ultérieure.