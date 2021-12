CARRIER, Jean-Paul



Paisiblement à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 mars 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Carrier, résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, époux de Madame Aline Breton, fils de feu Adélard Carrier et de feu Marie-Rose Dallaire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie (Luc Poulin) et Martin Carrier (Mélanie Caron), ses petits-enfants, feu Antoine et Félix Poulin (Roxane Vallée), Julien (Éliane Quimper), Laurent et Rosemarie Carrier, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les arrangements funéraires ont été confiés au :86, CHEMIN DES PATRIOTES ESTSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111complexefuneraire.caLa famille tient à vous remercier sincèrement pour vos témoignages de sympathie à leur égard suite au décès de l'être aimé.