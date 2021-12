[VIDÉO] Condamné à huit ans d’emprisonnement: «Je ne reviendrai pas au Canada», jure Paul Mukendi

KINSHASA, Congo | Le révérend Paul Mukendi, dit « l’apôtre de Québec », restera à Kinshasa en République démocratique du Congo et ne reviendra pas au Canada où il a fait l’objet de « persécutions », a-t-il affirmé dimanche.

Paul Mukendi, condamné par la justice canadienne à huit ans d’emprisonnement dans une affaire de viol, a expliqué avoir fui « l’injustice » comme le recommande la Bible. Il jure de ne jamais retourner au Canada où la mort l’attend.

« J’ai été persécuté. J’ai été là pendant quatre ans. Je n’avais pas fui la justice. J’ai affronté cette justice et quand tu te rends compte que ce n’est plus la justice, c’est devenu autre chose. Même la Bible dit : “Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre”. Je ne fais qu’appliquer la parole de Dieu. Pourquoi retourner là-bas ? Quant à moi, je ne retournerai pas au Canada », a-t-il expliqué en entrevue.

« Pour moi, si je retourne là-bas aujourd’hui, c’est la mort qui m’attend », a poursuivi le révérend.

Alors que Paul Mukendi avait été condamné à huit ans de détention pour agressions sexuelles en février 2020 sur une première victime, il a été condamné le 10 décembre dernier à deux ans de prison supplémentaires pour des gestes similaires commis sur une deuxième victime.

Pour la première affaire, il a interjeté appel, mais la Cour a confirmé le jugement rendu en première instance. Le pasteur a donc quitté clandestinement le Canada. Il n’était pas présent à son deuxième procès.

Le pasteur a indiqué avoir quitté le Canada sur recommandation « des gens du système ».

« Si je suis sorti, ce sont les gens du système qui m’ont dit : “Jeune homme, tu dois partir parce que si tu restes ici, tu te rends, tu ne sortiras jamais de là vivant”. C’est comme ça que je suis parti », a-t-il affirmé.

« Un cocktail judiciaire »

Clamant son innocence, l’apôtre de Québec a sévèrement critiqué la justice canadienne qu’il accuse d’avoir concocté « un cocktail judiciaire » à son endroit.

« La justice canadienne, c’est du n’importe quoi. Je n’ai pas eu que les accusations concernant le viol, c’est tout un cocktail judiciaire qu’on m’a fait vivre. Mais j’ai affronté toutes ces choses comme un homme. Même le juge qui m’a condamné sait que je suis innocent, même la procureure sait que je suis innocent, même ceux qui m’accusent savent que je suis innocent. Je ne retournerai pas dans cette bêtise-là », a-t-il nargué, tout en vantant sa nationalité congolaise.

« Je suis soutenu par les Congolais de père et de mère. Je suis dans mon pays. »

Paul Mukendi espère tout de même saisir les instances, a-t-il dit, pour corriger la parodie de justice dont il se dit victime.

« Ce n’est pas parce que c’est le Canada que tout est bon. Ils savent qu’ils ont un dossier bidon. On a annoncé qu’on va saisir les instances pour faire valoir mes droits, parce que ce qui s’est passé, c’est une parodie de justice ».

Le pasteur a déclaré faillite le 22 mai 2018, alors que ses créanciers lui réclamaient plus de 800 000 $. Selon le jugement de la Cour supérieure, le syndic n’a pu donner que 2000 $ aux créanciers, grâce à la vente d’objets saisis dans sa résidence, dont plusieurs montres.

Bien que le fisc lui réclame de l’argent, l’apôtre du Centre évangélique Parole de vie nie devoir le moindre cent. « Ils ont fait toutes leurs enquêtes, je ne dois rien au fisc, zéro dollar. Je prêche tous les jours à l’église via internet. »

Sa conférence reportée

Par ailleurs, Paul Mukendi a annoncé de nouvelles dates pour sa conférence biblique Ne vous conformez pas au présent, annulée jusqu’ici à deux reprises.

La première fois, les responsables de la salle louée ont indiqué que l’activité pouvait avoir lieu si le pasteur ne prenait pas la parole.

L’événement a ensuite été délocalisé au chapiteau de l’hôtel Pullman, mais les dirigeants de l’hôtel ont annulé l’activité à la dernière minute en évoquant des restrictions sanitaires qui ne permettaient pas de rassembler plus de 150 personnes. L’événement est maintenant prévu pour les 28, 29 et 30 janvier.

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

2003

Arrivée de Paul Mukendi au Québec

Mars 2016

Plainte de la première victime de Paul Mukendi, laquelle avait 14 ans lors des premiers gestes reprochés, en 2002

Octobre 2017

Arrestation de l’homme d’Église

Mai 2018

Il fait une faillite de plus de 800 000 $

3 juin 2019

Début du procès pour neuf chefs d’accusation d’agressions sexuelles, voies de fait et lésions sur la première victime

27 février 2020

Condamné à une peine de huit ans pour les gestes commis sur cette première victime

Octobre 2020

Carmen Mukendi, conjointe du pasteur, achète une maison pour 625 000 $ à Québec

20 août 2021

L’accusé, qui devait se rendre aux autorités pour 15 h après avoir perdu sa cause en appel, est en cavale

19 octobre 2021

Le fugitif apparaît dans une conférence de presse d’un hôtel de Kinshasa au Congo, son pays natal