Covid-19: laxisme étatique et citoyen!

Le général Christian Dubé nous a déclaré en guerre contre le mutant Omicron.

Habituellement, les généraux la déclarent avec l’autorisation du chef de l’État avant que leur territoire soit envahi. Cela explique peut-être le retard du ministre Dubé à passer à l’action.

Le désir du premier ministre Legault d’être populaire l’a entraîné dans une valse hésitation dont on ignore encore quel sera le prix à payer pour cette nouvelle flambée du coronavirus.

À la lumière de ce qui se passait chez nos voisins ontariens et en Europe, on pouvait anticiper la dégradation.

Le premier ministre a préféré nous servir un plat de bonbons bien rempli. Son gouvernement s’affaire maintenant à nous le retirer.

Naviguer à vue

On comprend que le livre de guerre contre la COVID-19 n’est pas écrit et qu’il y a une part d’improvisation dans l’action gouvernementale. Toutefois, naviguer à vue ne veut pas dire à courte vue.

Le général Dubé a besoin d’une longue-vue. Il n’est pas évident que le docteur Arruda puisse le conseiller objectivement en cumulant les postes de directeur national de santé publique et de sous-ministre.

Petite anecdote, nous parlons avec nos amis suisses toutes les semaines et nous avons remarqué, depuis le printemps, que leur pays vit trois semaines avant nous les hauts et les bas de la COVID-19. Avec une population semblable à celle du Québec, le 11 décembre, il y avait 10 000 infections par jour et les hôpitaux étaient saturés.

Tout un jour de l’An qui nous attend !

Les fréquentations

L’État ne peut pas tout faire. Le citoyen doit assumer sa part de responsabilités.

Ma famille n’a pas attendu la déclaration de guerre pour restreindre les rencontres et s’assurer de l’innocuité des visiteurs.

Chacun est libre de ses actions, même les irresponsables. Ils n’ont toutefois pas la liberté de nous mettre en danger !