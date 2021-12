COVID-19: le passeport vaccinal obligatoire entre en vigueur en Tunisie

Le passeport vaccinal obligatoire, qui vise à limiter la propagation de la COVID-19 dans les secteurs public et privé, est entré mercredi en vigueur en Tunisie malgré la contestation d’un nombre de Tunisiens et les critiques d’une ONG internationale.

L’accès aux cafés, banques, centres commerciaux, établissements étatiques n’est désormais autorisé qu’aux détenteurs d’un passeport sanitaire et d’une carte d’identité nationale, a constaté l’AFP.

Des dizaines de personnes ont manifesté mardi et mercredi au centre de Tunis contre cette mesure décidée par le président Kais Saied en octobre 2021 dans le but d’accélérer la campagne de vaccination et limiter la propagation du virus.

Le décret-loi présidentiel impose des sanctions contre toute personne refusant de se munir d’un passeport vaccinal dans les secteurs publics et privés.

Mardi, Amnesty international a appelé les autorités tunisiennes à surseoir à l’application du décret présidentiel, jugeant que le texte contient des dispositions qui «violent» les droits.

Ces dispositions «menacent inutilement les moyens de subsistance des Tunisiens en leur infligeant des sanctions excessivement sévères en cas de non-respect», a déploré l’ONG.

