Difficile de faire des deuils à répétition

Je lisais ce matin les propos de M. P.-T., cette jeune femme de 30 ans qui venait de faire une troisième fausse-couche et qui disait ne plus vouloir s’essayer à retomber enceinte tellement elle trouvait ça douloureux à chaque fois qu’elle perdait un bébé. J’ai vécu ce calvaire dans ma jeunesse, car j’ai fait quatre fausses-couches avant de mener mon premier enfant à terme. Comme elle, j’en étais même arrivée à ne plus y croire.

Mais voilà que par la suite, j’ai eu deux enfants. Deux enfants qui font mon bonheur. C’était un peu comme si la fabrique de bébés en moi avait eu besoin de tous ces départs ratés pour me faire apprécier encore plus le bonheur de mener enfin mes enfants à terme. Cette personne doit garder espoir, ne serait-ce que pour ne pas regretter un jour d’avoir abandonné son plus beau projet de vie avant de le réaliser.

Patience

Votre mot est inspirant. Souhaitons qu’elle ait l’opportunité de vous lire. Une autre lectrice, du nom de Stéphanie Beaulieu, lui disait ce qui suit : « J’ai été enceinte sept fois pour réussir à avoir deux enfants. Oui c’est dur et oui c’est horrible de vivre ça à répétition, surtout que les gens n’en comprennent pas l’ampleur. Mais il faut qu’elle tienne bon. Car quand elle tiendra enfin son nouveau-né dans ses bras, elle pourra alors remercier ses “anges bébés”, leur donner congé, et ainsi s’en libérer. Ces derniers vont très certainement veiller ensuite sur elle et sur le ou les enfants qu’elle aura mené(s) à terme. »